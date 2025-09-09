Incentivi alle imprese per le assunzioni, Albano: «Da domani attiva la piattaforma per inserire i documenti»

09/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Da domani mattina sarà nuovamente attiva la piattaforma per la presentazione dei documenti per accedere agli incentivi voluti dal governo Schifani per le assunzioni di personale nelle imprese. Con l’incremento di ulteriori 42 milioni di euro, a valere sull’Avviso 14/2024 del Pr Sicilia Fse+ 2021- 2027, l’assessorato al Lavoro sta procedendo allo scorrimento delle graduatorie. 

«Con le risorse finanziarie aggiuntive – dichiara l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano – continuiamo a rafforzare le misure per aumentare l’occupazione nelle imprese, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di persone prive di un’occupazione stabile, contribuendo a ridurre i costi sostenuti dalle imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e le mantengono nel tempo, anche incentivando la trasformazione dei contratti a termine già in essere o l’assunzione a tempo indeterminato di giovani attualmente impegnati in tirocini presso le aziende».

Potranno procedere all’inserimento dei documenti, dalle ore 9 del 10 settembre, le imprese che nei mesi scorsi avevano partecipato all’avviso, erano state inserite nella graduatoria e vogliono beneficiare degli incentivi. La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://fse.regione.sicilia.it, resterà aperta fino alle ore 14 del 30 settembre.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Controlli a Catania: verifiche e multe. Sequestrati 14 chili di pesce in una risto-pescheria
Leggi la notizia

Da domani mattina sarà nuovamente attiva la piattaforma per la presentazione dei documenti per accedere agli incentivi voluti dal governo Schifani per le assunzioni di personale nelle imprese. Con l’incremento di ulteriori 42 milioni di euro, a valere sull’Avviso 14/2024 del Pr Sicilia Fse+ 2021- 2027, l’assessorato al Lavoro sta procedendo allo scorrimento delle graduatorie.  […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]