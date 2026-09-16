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Un incendio la scorsa notte è divampato in un deposito auto e officina che si trova vicino in contrada Cannemasche nella zona industriale di Termini Imerese. Le fiamme hanno danneggiato un Tir che trasporta vetture e le auto che si trovavano sopra. L’incendio si è propagato ad altre vetture parcheggiate e poi all’officina che si trova nei pressi del deposito. Complessivamente sono state danneggiate 27 auto e l’immobile dove si trova l’attività artigianale. Sono intervenuti decine di squadre dei pompieri che hanno lavorato tutta la notte. Sono in corso le operazioni di bonifica e le indagini condotte dai carabinieri.