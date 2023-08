Sampieri, divampato un vasto incendio: coinvolte le strutture di un villaggio

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nella zona di Sampieri, frazione marinara di Scicli (in provincia di Ragusa) in prossimità del villaggio Marsa Sicla. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che stanno operando anche insieme a squadre della protezione civile. In arrivo anche un elicottero della flotta regionale Falco 8. Al momento, risultano marginalmente coinvolte le strutture del villaggio. Finora non è stato necessario evacuare persone.