Il maxi incendio nel territorio di Taormina, sindaco: «Situazione tragica, bruciano le case»

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È in corso da questa mattina un maxi incendio nel territorio del Comune di Taormina. Sono diverse le contrade interessate dalle fiamme, tra queste ci sono contrada Tirone, contrada Ziretto e contrada Zappulla. In azione ci sono al momento tre squadre dei vigili del fuoco, supportate da due Canadair e da un elicottero Erickson S64 della flotta aerea del corpo nazionale. Minacciate dalle fiamme alcune abitazioni, mentre risulta danneggiato un serbatoio dell’acquedotto comunale. Si attendono rinforzi dai comandi di Catania ed Enna.

«La situazione è veramente tragica», spiega in un video pubblicato su Facebook il sindaco di Taormina Cateno De Luca. Il primo cittadino, accompagnato dai vigili del fuoco, ha fatto evacuare diverse abitazioni perché minacciate dalle fiamme. Tra queste una villa al cui interno vi era una donna insieme al suo cane. «Non ci sono dubbi che anche questo è un incendio di natura dolosa, sia per come si è sviluppato, sia considerando da dove è partito. Questo è un tema che si dovrà affrontare». Stando a quanto emerso il fuoco sarebbe stato innescato nell’area di contrada Sant’Antonio, nei pressi di una casa di riposo per anziani. Per poi proseguire sulla galleria della via Garipoli, all’uscita dell’autostrada A18 Messina-Catania

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