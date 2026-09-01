Screenshot video di Cateno De Luca

Nuovo incendio a Taormina: minacciate le case e il boschetto verso Castelmola

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un nuovo incendio a Taormina sta interessando strade e abitazioni nelle contrade Zappulla e Tirone e si sta dirigendo verso la vicina Castelmola. Il fuoco darebbe partito da contrada Sant’Antonio, nei pressi di una casa di riposo per anziani. Per poi proseguire sulla galleria della via Garipoli, all’uscita dell’autostrada A18 Messina-Catania. Le fiamme stanno minacciando anche le case e alcune destano particolare preoccupazione per la presenza di pannelli fotovoltaici sui tetti. E «il fuoco si sta dirigendo verso il boschetto al confine con il territorio di Castelmola», avverte il sindaco di Taormina Cateno De Luca. Per precauzione e per permettere le operazioni di spegnimento, in attesa del mezzo aereo, sono state chiuse alcune strade della zona a partire dall’Arco dei Cappuccini.

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