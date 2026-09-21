Cas: chiusura ingresso autostradale di Tremestieri a Messina

Il Cas (Consorzio per le Autostrade Siciliane) ha trasmesso un provvedimento di chiusura al traffico veicolare, dalle ore 7 di mercoledì 23 settembre alle ore 14 di venerdì 30 ottobre, della rampa in entrata dello svincolo di Tremestieri, posta nel rilevato che si dirama dalla rotatoria Alfio Ragazzi. Il provvedimento, fanno sapere dal Consorzio, si rende necessario per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione del Viadotto Tremestieri, lungo la Tangenziale di Messina, Autostrada A/20 Messina-Palermo. La chiusura interesserà i veicoli diretti in entrambe le direzioni. Sul posto sarà predisposta la necessaria segnaletica stradale.