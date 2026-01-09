Foto di vigili del fuoco

Un incendio doloso, poco prima delle 2, in via De Benedictis, nel centro storico di Ortigia. In fiamme le travi in legno posizionate a protezione di un garage in fase di ristrutturazione e la tenda del locale adiacente, il caseificio Borderi. Si tratta della via dove si tiene il mercato cittadino.

Secondo una prima ricostruzione dalle immagini delle telecamere del sistema del video sorveglianza si vede qualcuno gettare benzina e poi dare fuoco. Fortunatamente sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, riuscendo a contenere i danni. La polizia è intervenuta per i rilievi. Non è chiaro, anche se appare l’ipotesi più probabile, se l’intimidazione sia stata rivolta al caseificio siracusano, meta quotidiana di centinaia di turisti.

Agli imprenditori ha espresso solidarietà il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e il parlamentare regionale e sindaco di Solarino Tiziano Spada. «Gli avvenimenti delle ultime settimane hanno alzato il livello di controllo da parte delle forze dell’ordine – spiega Spada attraverso una nota stampa – La politica deve schierarsi al fianco degli imprenditori per difendere il territorio e cancellare logiche criminali che danneggiano la società e il mondo dell’impresa».