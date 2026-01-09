Foto di vigili del fuoco

Incendio al mercato di Ortigia. Lambito il magazzino del caseificio Borderi

09/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio doloso, poco prima delle 2, in via De Benedictis, nel centro storico di Ortigia. In fiamme le travi in legno posizionate a protezione di un garage in fase di ristrutturazione e la tenda del locale adiacente, il caseificio Borderi. Si tratta della via dove si tiene il mercato cittadino.

Incendio al mercato di Ortigia: immortalato un uomo che getta la benzina

Secondo una prima ricostruzione dalle immagini delle telecamere del sistema del video sorveglianza si vede qualcuno gettare benzina e poi dare fuoco. Fortunatamente sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, riuscendo a contenere i danni. La polizia è intervenuta per i rilievi. Non è chiaro, anche se appare l’ipotesi più probabile, se l’intimidazione sia stata rivolta al caseificio siracusano, meta quotidiana di centinaia di turisti.

Agli imprenditori ha espresso solidarietà il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e il parlamentare regionale e sindaco di Solarino Tiziano Spada. «Gli avvenimenti delle ultime settimane hanno alzato il livello di controllo da parte delle forze dell’ordine – spiega Spada attraverso una nota stampa – La politica deve schierarsi al fianco degli imprenditori per difendere il territorio e cancellare logiche criminali che danneggiano la società e il mondo dell’impresa».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze