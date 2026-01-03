Foto di vigili del fuoco

Incendio in un bar a Siracusa, indaga la polizia

03/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incendio ieri notte in un bar in viale Zecchino, zona nord di Siracusa. Le fiamme sono scoppiate all’interno del locale. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme avvertendo il forte odore di fumo. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’esercizio commerciale.

A dicembre due attentati in attività commerciali

Indaga la polizia che non esclude alcuna ipotesi anche se dai primi accertamenti una possibile causa potrebbe essere un corto circuito. Lo scorso dicembre due attentati hanno colpito altrettanti bar in città.

