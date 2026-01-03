Incendio ieri notte in un bar in viale Zecchino, zona nord di Siracusa. Le fiamme sono scoppiate all’interno del locale. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme avvertendo il forte odore di fumo. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’esercizio commerciale. A dicembre due attentati in attività commerciali Indaga la […]
Foto di vigili del fuoco
Incendio in un bar a Siracusa, indaga la polizia
Incendio ieri notte in un bar in viale Zecchino, zona nord di Siracusa. Le fiamme sono scoppiate all’interno del locale. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme avvertendo il forte odore di fumo. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’esercizio commerciale.
A dicembre due attentati in attività commerciali
Indaga la polizia che non esclude alcuna ipotesi anche se dai primi accertamenti una possibile causa potrebbe essere un corto circuito. Lo scorso dicembre due attentati hanno colpito altrettanti bar in città.