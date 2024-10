Ennesimo incendio all’impianto di rifiuti di Grammichele

Ancora un incendio all’impianto di compostaggio a Grammichele (in provincia di Catania). Non è la prima volta che le fiamme distruggono gli impianti di Kalat Ambiente, in contrada Poggiarelli. Prima di questo, l’ultimo rogo era divampato nel luglio del 2021, provocando ingenti danni. Tanto che solo poco più di un mese fa, dalla Regione era arrivato l’annuncio di «una soluzione operativa per la ricostruzione e il ritorno alla piena operatività». Che adesso, invece, dovrà ancora attendere.

Un vasto incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, che ha riguardato materiale di scarto lavorato all’interno dell’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, ma anche dei distaccamenti di Caltagirone e Palagonia, supportate da autobotti inviate dalla sede centrale e dalla sede aeroportuale. Inoltre, sono state impiegate pure delle autobotti inviate da diversi Comuni del comprensorio. All’interno dell’impianto, per le verifiche, sono arrivati anche carabinieri e gli operatori sanitari del 118.