Catania, incendio al centro fieristico Le Ciminiere. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco

11/11/2025

Un grosso incendio da diverse ore si è sviluppato all’interno del centro fieristico Le Ciminiere, a Catania. Il rogo sarebbe divampato all’esterno del teatro che si trova dentro il complesso. La zona era interessata da alcuni lavori di manutenzione straordinaria. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate mentre gli operai erano al lavoro. Nessuno di loro risulta ferito o intossicato.

Le operazioni di spegnimento

Il rogo sta tenendo impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Sono presenti tre autobotti, un mezzo logistico e un’autoscala. Sul posto ci sono polizia e vigili urbani. Al momento il rogo non interessa il confinante cantiere della nuova cittadella giudiziaria.

