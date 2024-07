Vittoria, saranno portate in Tunisia le salme di madre e figlia morte nell’incendio appiccato in casa

Le salme di Miriam Sassi e Sameh Zaouali, le due donne – madre e figlia – morte il 13 giugno nell’incendio della loro abitazione di Vittoria (in provincia di Ragusa), saranno trasferite in Tunisia mercoledì. L’incendio venne appiccato durante la notte dal figlio Wajdi, di 29 anni. In casa dormivano quattro persone: i genitori e le due sorelle, Sameh e Omaima. Miriam Sassi, 55 anni, è morta poche ore dopo l’incendio, la sera morì anche la figlia Sameh, di 34 anni.

Il rientro delle salme, organizzato dal Consolato di Tunisia a Palermo, era previsto per domani, ma è stato rinviato entro 24 ore. Saranno portati a Gafsa, città d’origine della famiglia dove saranno sepolti. Prima della partenza si svolgerà un rito funebre islamico.

I sopravvissuti, il padre Kamel Zaouali e la figlia Omaima, di 19 anni, stanno migliorando. Venti giorni dopo sono fuori pericolo, ma le cure saranno ancora lunghe. Omaima ha avuto ustioni nel 50 per cento del corpo, il padre nel 41 per cento del corpo. Sono ricoverati rispettivamente al Cannizzaro di Catania e al Civico di Palermo. A Vittoria si trova solo l’unica persona scampata alla tragedia, la figlia venticinquenne che studia Giurisprudenza a Torino. Omaima Zaouali avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità.