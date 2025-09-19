Palermo, incendio in un appartamento di via Spinuzza

Intorno alle 2.30, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Spinuzza, a Palermo, per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento situato al terzo e ultimo piano di una palazzina. Le fiamme hanno interessato in particolare la cucina dell’abitazione. Grazie al rapido intervento dei pompieri, supportati anche dall’autoscala, l’incendio è stato spento e messo in sicurezza, evitando che potesse estendersi agli altri locali. Non si registrano persone ferite o intossicate. Restano invece da chiarire le cause del rogo, che sono attualmente al vaglio degli inquirenti e dei tecnici dei vigili del fuoco.