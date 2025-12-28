Incendio in un appartamento a Messina, una persona è deceduta

Foto di vigili del fuoco

Incendio mortale all’interno di un appartamento, questo pomeriggio, a Messina, nella zona di Minissale. Intorno alle 14 i vigili del fuoco del comando cittadino sono intervenuti per un rogo divampato in una casa, originatosi a quanto pare dalla cucina. Nell’incendio ha perso la vita un uomo di 78 anni, il cui decesso è stato confermato dal personale del 118. Non si registrano altri feriti. Concluso l’intervento, sul posto è rimasta la polizia per gli accertamenti del caso.