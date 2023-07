Giardini Naxos, incendio in casa provocato dall’impianto della serra di marijuana

Una serra artigianale per la coltivazione della marijuana ha causato un incendio all’interno di una abitazione a Giardini Naxos, nel Messinese. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e anche i carabinieri che poi hanno effettuato un sopralluogo. Ed è proprio nel corso dei controlli che è emerso che il rogo era partito dall’impianto di irrigazione e dalle lampade alogene che un 24enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, aveva realizzato. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serra artigianale, i militari hanno trovato 36 piante di marijuana dell’altezza media di circa 120 centimetri.

Alla fine delle verifiche, i vigili del fuoco hanno dichiarato l’appartamento inagibile per motivi di sicurezza, accertando che le cause dell’incendio erano riconducibili a un cortocircuito causato dall’impianto elettrico per l’alimentazione delle lampade alogene della serra che è stata sequestrata dai carabinieri. Il 24enne, già noto ai militari per reati specifici e per un precedente arresto sempre nell’ambito della coltivazione di canapa indiana, è stato arrestato in flagranza di reato. Le piante di marijuana sono state estirpate e inviate ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Il 24enne è finito agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.