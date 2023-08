Incendio aeroporto Catania, M5s chiede una commissione speciale per «monitorare Sac»

Una commissione speciale per «monitorare l’attività della Sac, valutare iniziative di indirizzo e controllo e analizzare le conseguenze a medio e lungo termine sul territorio per programmare azioni mirate» dopo l’incendio al terminal A dell’aeroporto di Catania. Questa è la richiesta presentata da Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, consiglieri comunali del Movimento 5 stelle.

Una richiesta maturata dopo le previsioni di riapertura del terminal fornite dall’azienda che si occupa della gestione dell’aeroporto. Previsioni che vedevano la data del ritorno alla normalità allontanarsi di settimana in settimana. Un’incertezza che, secondo i pentastellati, «ha determinato grande confusione tra operatori e utenti, ai quali venivano date informazioni parziali e tardive».

«L’evento ha palesato la fragilità del nostro sistema aeroportuale e l’assenza di un piano regionale di gestione delle emergenze del trasporto aereo, che preveda in modo preciso ed organizzato la ripartizione del traffico in caso di chiusura di uno degli scali siciliani – dicono i due consiglieri – E ha causato un danno d’immagine incalcolabile per il turismo e per l’economia di Catania e della Sicilia, che avrà sicuramente delle ripercussioni future».