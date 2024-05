Incidente domestico a Castellammare del Golfo: fotografa 65enne cade dal balcone e muore

Foto di Dario De Luca

A Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, una donna è morta a causa di un incidente domestico. Rosa Anna Coraci, fotografa 65enne, sarebbe morta scivolando sul pavimento – mentre trasportava un secchio d’acqua – e cadendo dal balcone di casa sua. L’incidente è avvenuto ieri. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo in condizioni disperate, ma è morta in serata. La procura ha chiuso le indagini e ha definito l’accaduto un tragico incidente domestico. La salma è stata restituita alla famiglia.

«La comunità di Castellammare del Golfo è attonita e profondamente addolorata per l’improvvisa e tragica scomparsa di Rosa Anna Coraci», dice il sindaco Giuseppe Fausto. La donna era molto conosciuta in paese, perché con il marito e con i figli gestiva uno studio fotografico.