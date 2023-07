Lampedusa, più di mille migranti oltre la capienza dell’hotspot. Trasferimenti in corso

Prosegue l’emergenza sbarchi a Lampedusa dove al momento si contano 1.522 migranti nell’hotspot di contrada Imbriacola. Un numero che supera di gran lunga la capienza massima di 400 persone, nonostante si stia lavorando per ridurre tale pressione. Da ieri, infatti, 1.810 persone sono in fase di trasferimento verso altri luoghi. In 700 a bordo della nave Dattilo sono in direzione Catania e Augusta, altri 400 si stanno dirigendo a Trapani e 180 – a bordo del traghetto di linea Cossyra – sono già sbarcati a Porto Empedocle ieri, dove sono arrivate anche 530 persone a bordo di una motonave. Per oggi, come disposto dalla prefettura agrigentina, la polizia accompagnerà all’aeroporto 160 migranti che arriveranno a Bari a bordo di un volo.