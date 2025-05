Giovani accusati di terrorismo a Palermo: trovati nei dispositivi dei video legati al 7 ottobre 2023

Foto di Carlo Columba su Unsplash

La polizia di Palermo che ha lavorato all’indagine sfociata in Sicilia nell’arresto di due giovani che inneggiavano alla Jihad islamica hanno trovato nei dispositivi elettronici utilizzati dagli indagati dei video, tra i quali un reel contenente immagini riferibili all’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. Il video è correlato da un nasheed jihadista intitolato Prenditi il nostro sangue.

Trovati anche video di combattenti intenti a compiere esecuzioni di massa e post incentrati sulle vittime palestinesi di Gaza con frasi di disprezzo per l’America e Israele, e minacce di imminente «vendetta per il sangue versato dal popolo di Gaza in nome di Allah». Infine, l’analisi dei dispositivi sequestrati agli indagati ha «confermato la loro postura radicale – dicono gli investigatori – e la possibile imminente concreta attivazione».

Nella cronologia della app di intelligenza artificiale ChatGPT, infatti, gli esperti dell’antiterrorismo hanno trovato la ricerca testuale dove colpire una persona per paralizzarla?. Nonché l’iscrizione con il nick name Osama Bin di uno degli indagati ad un canale privato di un noto social nel quale veniva diffuso materiale audio, video e documentale per la formazione e l’addestramento di combattenti jihadisti.