Giarre, incendio in un palazzo lungo corso Matteotti. Sul posto vigili del fuoco e 118

26/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio è divampato questa mattina, poco dopo le 11, all’interno di un appartamento al secondo piano di uno stabile che si trova lungo corso Matteotti, a Giarre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi. L’arteria è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento che sono ancora in corso. Le forze dell’ordine stanno provvedendo ad evacuare il palazzo in cui risiedono diverse famiglie. Necessario anche l’intervento di alcune ambulanze del 118. Secondo le prime informazioni, come riferito da Prima Tv, almeno una persona è rimasta intossicata.

