Foto di carabinieri

Tenta di accoltellare la moglie e poi simula un incidente domestico

24/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Avrebbe cercato di accoltellare la moglie al culmine di una lite, facendo poi passare le ferite causate da un incidente domestico. Questa l’accusa contestata dalla procura di Gela a un 39enne che era ai domiciliari per altra causa e che è stato arrestato da carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei carabinieri

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato dopo la segnalazione di un sospetto accoltellamento tra le mura domestiche. Nonostante i coniugi avessero inizialmente tentato di ricondurre le ferite a un incidente domestico, i dubbi sulla veridicità del racconto hanno indotto i carabinieri ad approfondire ulteriormente le indagini. Il sopralluogo nell’abitazione della coppia, secondo la procura di Gela, ha rivelato uno scenario inequivocabile: tracce di sangue diffuse, segni di colluttazione e ambienti a soqquadro.

Una volta posta in condizioni di sicurezza e lontana dal marito, la donna ha trovato il coraggio di raccontare una drammatica realtà fatta di reiterati maltrattamenti fisici e psicologici subiti sin dal 2023. La vittima ha formalizzato poi la denuncia ed è stata trasferita in una struttura protetta insieme ai figli minorenni. L’uomo, invece, è stato condotto in carcere.

