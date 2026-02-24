Tenta di accoltellare la moglie e poi simula un incidente domestico

Foto di carabinieri

Avrebbe cercato di accoltellare la moglie al culmine di una lite, facendo poi passare le ferite causate da un incidente domestico. Questa l’accusa contestata dalla procura di Gela a un 39enne che era ai domiciliari per altra causa e che è stato arrestato da carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei carabinieri

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato dopo la segnalazione di un sospetto accoltellamento tra le mura domestiche. Nonostante i coniugi avessero inizialmente tentato di ricondurre le ferite a un incidente domestico, i dubbi sulla veridicità del racconto hanno indotto i carabinieri ad approfondire ulteriormente le indagini. Il sopralluogo nell’abitazione della coppia, secondo la procura di Gela, ha rivelato uno scenario inequivocabile: tracce di sangue diffuse, segni di colluttazione e ambienti a soqquadro.

Una volta posta in condizioni di sicurezza e lontana dal marito, la donna ha trovato il coraggio di raccontare una drammatica realtà fatta di reiterati maltrattamenti fisici e psicologici subiti sin dal 2023. La vittima ha formalizzato poi la denuncia ed è stata trasferita in una struttura protetta insieme ai figli minorenni. L’uomo, invece, è stato condotto in carcere.