Quattordici furti nel Nisseno: 46enne condannato a quattro anni di carcere

Diversi episodi di furto tra Gela, Butera e Mazzarino. Un 46enne – già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza – è stato arrestato dalla polizia, perché riconosciuto colpevole di 14 episodi di furto e furto in abitazione nei Comuni di Gela, Butera e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. L’uomo, riconosciuto colpevole anche dei reati di indebito utilizzo e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ora dovrà scontare in carcere quattro anni di reclusione.