Siracusa, in un garage trovate 110 dosi di cocaina. Nei guai un 33enne
I carabinieri della compagnia di Siracusa hanno arrestato un 33enne per detenzione ai fini di
spaccio. L’uomo è stato controllato domenica notte durante un servizio perlustrativo, avevano notato un via vai sospetto provenire da un garage utilizzato come magazzino. A seguito del controllo sono state rinvenute e sequestrate 110 dosi di cocaina e 780 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio.