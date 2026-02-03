I carabinieri della compagnia di Siracusa hanno arrestato un 33enne per detenzione ai fini di

spaccio. L’uomo è stato controllato domenica notte durante un servizio perlustrativo, avevano notato un via vai sospetto provenire da un garage utilizzato come magazzino. A seguito del controllo sono state rinvenute e sequestrate 110 dosi di cocaina e 780 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio.