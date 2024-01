Catania, beccato mentre smontava il faro da una Smart. Tenta la fuga e danneggia auto carabinieri

I carabinieri hanno arrestato un catanese di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di furto aggravato, danneggiamento, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato intorno alle 2.30, mentre una pattuglia svolgeva un servizio di controllo in via Del Principe, a Catania. Durante la perlustrazione, gli agenti hanno notato un individuo, impegnato dietro una Smart For Two parcheggiata a lato della strada.

All’avvicinarsi della pattuglia, l’uomo ha reagito in modo allarmante, abbandonando un cacciavite e il faro dell’auto a terra, per poi fuggire via a tutta velocità. Inseguito dai carabinieri, il 40enne è stato bloccato dopo poche decine di metri in via Del Faro. Nonostante il tentativo di fuga, è stato catturato, ma non senza causare lesioni a un militare e danneggiare l’autovettura di servizio nel tentativo disperato di sfuggire. Dopo essere stato messo in sicurezza il 40enne è stato perquisito, e durante l’operazione è stato scoperto un coltello a serramanico nella sua tasca. Il faro allo xeno dell’auto, dal valore di 550 euro, è stato restituito al proprietario.