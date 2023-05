Furti in due negozi per un bottino di 150 euro. Due persone agli arresti domiciliari

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 78enne e una 48enne per furto. I due avrebbero rubato in due esercizi commerciali in città. Il bottino complessivo dei furti ammonterebbe a circa 150 euro. La refurtiva è stata restituita, mentre per il 78enne e per la 48enne sono scattati gli arresti domiciliari.