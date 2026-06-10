Una serie di furti di colonnine di ricarica Enel a Catania per cui sono stati arrestati due uomini di 54 e 34 anni. Per entrambi, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso, sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’ordinanza di custodia cautelare, come disposto dalla procura, è stata eseguita dalla polizia.

Le indagini sui furti di colonnine a Catania

Le indagini hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento di entrambi gli indagati in una pluralità di furti commessi in danno di colonnine di ricarica Enel. In particolare i due uomini, a bordo di un’auto, negli scorsi mesi di febbraio e marzo, avrebbero sottratto da dieci diversi punti di ricarica nelle province di Catania e Siracusa, voluminosi e costosi cavi in rame. Così creando seri danni ed evidenti disagi per gli automobilisti.

Il precedente

Le indagini svolte dal personale della squadra antirapina della squadra mobile si sono basate anche sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali interessati. Così sono stati raccolti gravi elementi indiziari a carico degli indagati che hanno consentito di formulare una richiesta di misura coercitiva poi disposta dal giudice per le indagini preliminari. Ed è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 54enne e del 34enne. Peraltro, entrambi già arrestati, lo scorso 4 febbraio, per un ulteriore furto di cavi in rame da una cabina elettrica.