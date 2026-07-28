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Arresto cardiaco mentre lavorava in serra a Pachino, sotto il sole a picco: è morto così un bracciante 61enne di origine algerina. Vittima del caldo estremo e delle condizioni di lavoro, denuncia la Flai Cgil del Siracusano. Che denuncia anche i lunghi tempi di soccorso, con un’ambulanza arrivata da Sortino, a oltre un’ora di distanza. Per prevenire simili tragedie, il sindacato chiede di estendere ai lavori in serra lo stop nelle ore più calde della giornata. Già fissato con una ordinanza regionale per altre categorie. «Ma non cita le serre – specifica la Flai Cgil di Pachino -. Dove le temperature interne possono superare i 50 gradi, per l’effetto combinato di copertura e assenza di ricircolo d’aria». Indispensabili, per il sindacato, sono anche controlli più rigorosi sullo sfruttamento del lavoro agricolo. Oltre a una maggiore presenza di ambulanze sul territorio.