Alcamo, motociclista 25enne morto sulla statale 113

Alex Dara, 25 anni, è morto in un incidente lungo la statale 113, ad Alcamo, nel Trapanese. Il giovane viaggiava intorno alle due di notte nel tratto che porta a Partinico, a bordo del suo scooter 150, per raggiungere il suo posto di lavoro. Quando, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada. A stroncarlo è stato il violento impatto: nonostante i soccorsi, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso. Nonostante il casco e la capacità di guida del giovane, appassionato di motocross. Al momento, però, non risultano tracce di altri veicoli coinvolti, facendo puntare a un incidente autonomo.