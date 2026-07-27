Foto di presidio ospedaliero S. Elia di Caltanissetta

Donna morta all’ospedale di Caltanissetta: «Determinante l’assenza di attrezzature necessarie»

27/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il caso di una donna di 61 anni, morta nei giorni scorsi all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta prima che si riuscisse ad arrivare a una diagnosi, riporta al centro dell’attenzione la carenza del servizio di broncologia e pneumologia interventistica nel presidio ospedaliero nisseno.

Il caso della donna morta all’ospedale di Caltanissetta

A segnalare la vicenda sono stati i familiari della paziente che, pur esprimendo apprezzamento per l’impegno del personale sanitario, ritengono che l’assenza delle attrezzature necessarie abbia impedito di eseguire gli accertamenti diagnostici specialistici. Il direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia del Sant’Elia, Nicola Ciancio, conferma che il servizio di broncologia non è più operativo all’ospedale di Caltanissetta da alcuni anni.

L’appello del direttore di Pneumologia

«Con la temporanea soppressione della Pneumologia durante l’emergenza Covid – afferma – lo strumentario è stato alienato. Insieme alla direzione strategica abbiamo inoltrato richieste per l’acquisto di broncoscopi e delle altre attrezzature necessarie alla pneumologia interventistica, ma finora non hanno trovato accoglimento. Per quanto mi risulta, l’assessorato regionale alla Salute ha espresso parere negativo, anche se non ne conosco le motivazioni».

Ciancio spiega che il bacino di CaltanissettaEnna e Agrigento, pari a circa un milione di abitanti, è oggi privo sia della pneumologia interventistica sia della chirurgia toracica, non prevista dal Piano sanitario regionale. «I pazienti che necessitano di procedure complesse devono essere trasferiti a Palermo o Catania», aggiunge.

Il primario cita anche il recente trasferimento in eliambulanza di un’infermiera dell’Asp per la rimozione di un corpo estraneo dalle vie respiratorie. Intervento che, spiega, avrebbe potuto essere eseguito a Caltanissetta se fossero state disponibili le attrezzature necessarie. Ciancio rivolge infine un appello al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso affinché vengano reperite le risorse necessarie. «La nostra – conclude – è l’unica Unità operativa complessa di Pneumologia priva di un servizio di broncologia».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026
di

Il cielo di questa settimana dal 27 luglio al 2 agosto vede un oroscopo che permetterà a molti segni zodiacali di amare ed esprimersi meglio. Protagonisti sono Venere e Mercurio. La prima in una Vergine che tenta di dare concretezza ai rapporti quotidiani. Il secondo in Cancro, sfruttando l’intuito per liberarsi dal passato. La loro […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze