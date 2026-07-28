Enna bassa cambia nome: Crisafulli la ribattezza «Enna città studi»

Foto di Stefano Dell'Arte

Niente più «Enna bassa»: la zona del capoluogo cambia nome, nel più milanese «Enna città studi». Ad annunciarlo è il neo-sindaco Mirello Crisafulli, che ha svelato il cambiamento in occasione della festa di Sant’Anna, durante un evento all’università Kore. Una decisione – o quanto meno il suo annuncio – decisamente a effetto, considerato il recentissimo desiderio del presidente del polo universitario privato Cataldo Salerno. Un cambio che non riguarda solo la toponomastica cittadina, ma che sembra voler comunicare un maggiore rapporto di collaborazione tra Comune e università locale. La cui comunità anima da anni – dagli affitti degli studenti alle attività commerciali – l’ex Enna bassa. Tanto da meritare, secondo il primo cittadino, di identificare il quartiere, come avviene in altre grandi città universitarie, come Milano.