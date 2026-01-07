Un pregiudicato romeno di 35 anni è stato arrestato da agenti della questura di Catania per furto di cavi di rame. L’uomo ha tentato di trafugare il materiale metallico di un impianto fotovoltaico in costruzione, in contrada Jungetto. Il figlio di 16 anni dell’uomo è stato denunciato.

La polizia è intervenuta sul posto dopo la segnalazione di alcune guardie giurate che, attraverso la visione delle videocamere di sorveglianza, hanno visto due persone armeggiare nella struttura. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per il 35enne la misura cautelare dell’obbligo di firma. Il minorenne è stato denunciato e riaffidato alla madre