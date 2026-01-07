Furto cavi di rame a Catania, arrestato ladro e denunciato il figlio 16enne

07/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un pregiudicato romeno di 35 anni è stato arrestato da agenti della questura di Catania per furto di cavi di rame. L’uomo ha tentato di trafugare il materiale metallico di un impianto fotovoltaico in costruzione, in contrada Jungetto. Il figlio di 16 anni dell’uomo è stato denunciato.

La polizia è intervenuta sul posto dopo la segnalazione di alcune guardie giurate che, attraverso la visione delle videocamere di sorveglianza, hanno visto due persone armeggiare nella struttura. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per il 35enne la misura cautelare dell’obbligo di firma. Il minorenne è stato denunciato e riaffidato alla madre 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Etna, guide in sciopero ed escursioni al fronte lavico sospese
Leggi la notizia

Un pregiudicato romeno di 35 anni è stato arrestato da agenti della questura di Catania per furto di cavi di rame. L’uomo ha tentato di trafugare il materiale metallico di un impianto fotovoltaico in costruzione, in contrada Jungetto. Il figlio di 16 anni dell’uomo è stato denunciato. La polizia è intervenuta sul posto dopo la segnalazione di […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze