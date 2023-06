Palermo: furti d’auto con centraline modificate, arrestato un 42enne

Ha forzato il cofano di un’auto e ha cercato di portare via la centralina ma, sorpreso dai carabinieri, ha tentato di fuggire. Dopo un breve inseguimento, i militari hanno arrestato un 42enne di Palermo. L’uomo è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e centraline modificate per mettere in moto le macchina. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora e la presentazione alla polizia giudiziaria.