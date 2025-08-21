Oggi i funerali del 40enne precipitato con l’auto nel torrente Crisa: la procura di Enna apre un’indagine

Oggi alle 16, nella chiesa madre di Leonforte, nell’Ennese, si terrà il funerale di Matteo Ciurca, il 40enne morto due giorni fa, dopo che il maltempo aveva trascinato la sua auto nel torrente Crisa. Dopo meno di un giorno di ricerche, ieri, i vigili del fuoco avevano trovato il suo corpo a due chilometri dal punto in cui era precipitato con il mezzo. Una dinamica così chiara da non avere bisogno di effettuare alcuna autopsia, ma la procura di Enna ha comunque aperto un’indagine sull’incidente. Ciurca viaggiava insieme all’amico Salvatore Rosano, che si è salvato, mentre in un altra auto c’era Luigi Muratore, anche lui in salvo per essere riuscito a saltare su alcuni rovi e, così, sfuggire alla furia dell’acqua, dando l’allarme.