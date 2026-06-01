Misterbianco, a fuoco una palazzina: salvate due persone e una cagnolina

01/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, in una palazzina in via Giuseppe Garibaldi a Misterbianco, in provincia di Catania. Sul posto, precisamente all’altezza del numero civico 156, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provincia di Catania. Le fiamme si sono sviluppate in un edificio di quattro piani.

L’incendio in una palazzina a Misterbianco

Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza lo stabile a Misterbianco. A supporto sono state inviate un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale del comando provinciale. L’incendio, in particolare, si è sviluppato al terzo piano dell’edificio. Due persone residenti al piano superiore, sono state portate in salvo dai vigili del fuoco e consegnate alle cure degli operatori sanitari del servizio 118, intervenuti sul posto con le ambulanze.

Indagini in corso per accertare le cause del rogo

All’interno dell’appartamento a Misterbianco nel quale si è sviluppato l’incendio si trovava anche Lilly, una cagnolina che è stata anch’essa portata in salvo dai vigili del fuoco intervenuti. L’animale che aveva inalato tanto fumo è stato affidato alle cure dei veterinari e trasferito in una struttura idonea per l’assistenza necessaria. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Presenti sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e gli agenti della polizia municipale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze