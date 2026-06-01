Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, in una palazzina in via Giuseppe Garibaldi a Misterbianco, in provincia di Catania. Sul posto, precisamente all’altezza del numero civico 156, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provincia di Catania. Le fiamme si sono sviluppate in un edificio di quattro piani.

L’incendio in una palazzina a Misterbianco

Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza lo stabile a Misterbianco. A supporto sono state inviate un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale del comando provinciale. L’incendio, in particolare, si è sviluppato al terzo piano dell’edificio. Due persone residenti al piano superiore, sono state portate in salvo dai vigili del fuoco e consegnate alle cure degli operatori sanitari del servizio 118, intervenuti sul posto con le ambulanze.

Indagini in corso per accertare le cause del rogo

All’interno dell’appartamento a Misterbianco nel quale si è sviluppato l’incendio si trovava anche Lilly, una cagnolina che è stata anch’essa portata in salvo dai vigili del fuoco intervenuti. L’animale che aveva inalato tanto fumo è stato affidato alle cure dei veterinari e trasferito in una struttura idonea per l’assistenza necessaria. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Presenti sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e gli agenti della polizia municipale.