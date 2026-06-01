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È morta Alessandra Bruno la 49enne aggredita dal marito nella notte tra venerdì e sabato a Belsito, quartiere periferico di Misterbianco, in provincia di Catania. La donna è deceduta in ospedale dove era stata portata in codice rosso e ricoverata in gravi condizioni, dopo l’aggressione. Il marito, un uomo di 53 anni, era stato arrestato per il tentato femminicidio. Adesso, con la morte della donna dopo due giorni di agonia, la sua posizione si aggrava.

Morta la donna aggredita dal marito a Misterbianco

L’aggressione era avvenuta all’interno dell’abitazione della coppia, in via Delle Rose a Misterbianco, nel Catanese. Secondo quanto già emerso, l’allarme era scattato intorno all’1 di notte, quando una delle figlie ha contattato il numero unico di emergenza (112). La ragazza ha chiesto l’intervento dei carabinieri nell’abitazione di famiglia, dove la madre si trovava riversa a terra priva di sensi e con una grave ferita alla testa.

La donna aggredita dal marito, probabilmente a martellate, era stata portata all’ospedale Garibaldi centro di Catania dove era stata anche operata. Sin da subito, però, le sue condizioni sono sembrata piuttosto critiche agli operatori sanitari. Il marito 53enne era stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Misterbianco e del nucleo radiomobile di Catania per tentato femminicidio. Ora la sua posizione si aggrava.

Annullati gli eventi per la festa della Repubblica a Misterbianco

In segno di cordoglio per la scomparsa di Alessandra Bruno, il sindaco Marco Corsaro, sentito il presidente del consiglio Lorenzo Ceglie, ha disposto l’annullamento delle cerimonie cittadine previste per la festa della Repubblica, fra cui il passaggio della fanfara dei bersaglieri. «Nel rispetto del dolore dei familiari e degli amici di Alessandra». L’amministrazione comunale, inoltre, aderisce all’appello della parrocchia San Massimiliano Kolbe per una fiaccolata di solidarietà da svolgersi mercoledì 3 giugno per le vie del quartiere di Belsito, con partenza dalla chiesa alle ore 19.30.