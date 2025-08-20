Trovato morto l’uomo precipitato con l’auto nel torrente Crisa

Le ricerche non hanno dato l’esito sperato. È stato trovato morto l’uomo disperso ieri sera, dopo essere caduto con la sua auto nel torrente Crisa a Leonforte, nell’Ennese. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco a circa due chilometri dal punto in cui il mezzo era precipitato, a causa del maltempo. Un incidente condiviso anche da un’altra auto, i cui due occupanti però erano già stati trovati e salvati nel pomeriggio di ieri. Sono adesso in corso le operazioni di recupero della salma.