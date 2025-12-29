Fuga di gas nel centro di Agrigento, intervento di vigili del fuoco e tecnici specializzati

29/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di paura nella notte in via Empedocle, ad Agrigento, per una fuga di gas. La segnalazione è arrivata nei pressi del tunnel di Piedigrotta. Diversi condomini sono scesi in strada, alcuni spontaneamente e altri su indicazione della polizia, che ha chiesto di spostare le auto in sosta per consentire le verifiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, gli agenti delle Volanti e i tecnici del gas, che hanno individuato e messo in sicurezza la perdita. Dopo alcune ore di controlli la situazione è tornata alla normalità. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo 2026 segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario
Leggi la notizia

Momenti di paura nella notte in via Empedocle, ad Agrigento, per una fuga di gas. La segnalazione è arrivata nei pressi del tunnel di Piedigrotta. Diversi condomini sono scesi in strada, alcuni spontaneamente e altri su indicazione della polizia, che ha chiesto di spostare le auto in sosta per consentire le verifiche. Sul posto sono intervenuti […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo 2026 segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario
di

Ambasciatore astrologico non porta pena: l’oroscopo 2026 dei segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – è segnato da qualche difficoltà. Ma anche, nella seconda parte dell’anno, dalle opportune ricompense. Fra i tre, un solo segno può dirsi più aereo che mai: ed è l’Acquario, per cui il 2026 sarà un anno di eccezionale bellezza, […]

Oroscopo 2026 Gemelli: è l’anno in cui il cielo vi ricompensa
di

Il 2026 di voi Gemelli è davvero ricchissimo di eventi planetari e l’oroscopo promette di ricompensarvi non poco. Proprio a voi che, veloci e immediati come al solito, avete decostruito parte del vostro mondo per procedere verso un’evoluzione più ampia e profonda. E che dovrete tenere duro ancora per un po’ prima della vostra ricompensa: […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze