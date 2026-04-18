

Il baricentro della coalizione regionale di centrodestra: è la posizione raggiunta da Fratelli d’Italia nelle ultime settimane di dinamiche parlamentari e territoriali in Sicilia. In un quadro di tensione controllata e riposizionamento strategico. Con il partito di Giorgia Meloni impegnato a bilanciare la lealtà al governo di Renato Schifani con l’esigenza di marcare una netta differenza identitaria rispetto agli alleati.

Lo scontro frontale a Palermo: il caso Lagalla

Il fronte più caldo degli ultimi giorni è senza dubbio il Comune di Palermo. Dove Fratelli d’Italia ha aperto una crisi di nervi all’interno della maggioranza del sindaco Roberto Lagalla. La delegazione dei meloniani non ha gradito la permanenza in giunta di esponenti considerati troppo vicini alle aree renziane o centriste (la lista Lavoriamo per Palermo). Chiedendo un tagliando amministrativo e mettendo in discussione l’assetto attuale. La coordinatrice cittadina – e figura di spicco nazionale – Carolina Varchi ha alzato i toni. Chiedendo una maggiore coerenza politica che rispecchi il peso elettorale del partito. Una tensione, quella palermitana, che sta producendo i suoi effetti anche nei corridoi del parlamento regionale. Dove i deputati di FdI guardano con sospetto ogni movimento dei centristi, che tentano di riorganizzarsi dopo il terremoto giudiziario nella Dc.

Il dossier Sanità: nomine e criterio di competenza

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, a cavallo tra marzo e aprile, dell’avviso per i nuovi manager della sanità in Sicilia, Fratelli d’Italia ha blindato la propria posizione. Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars, figura di equilibrio ma fedelissimo meloniano, sulla base della linea dettata, ha gettato acqua sul fuoco dei possibili dissidi con Schifani. Dietro le quinte, tuttavia, FdI preme per una discontinuità reale nelle direzioni generali di Asp e ospedali. Puntando su figure tecniche d’area per evitare il rischio di sovrapposizioni con le vecchie gestioni finite sotto la lente della magistratura.

Radicamento territoriale: la conferenza di Ispica

Un segnale importante della vitalità del partito è arrivato dalla provincia di Ragusa. Il 4 aprile 2026, a Ispica, si è tenuta una conferenza programmatica che ha visto riuniti i vertici regionali. Il focus è stato spostato sulle «prospettive di crescita del territorio»: un modo per dimostrare che il partito non si occupa solo di poltrone a Palermo, ma di infrastrutture e fondi extra–regionali. Il messaggio politico è chiaro: FdI vuole accreditarsi come il partito che programma mentre gli altri gestiscono l’emergenza.

Rapporti con Schifani: lealtà a termine?

Nonostante le dichiarazioni ufficiali di unità, i rapporti con Forza Italia – partito del governatore siciliano – sono ai minimi storici per quanto riguarda la visione strategica della prossima Finanziaria regionale. «Con la prossima Finanziaria vedremo l’unità del centrodestra», ha dichiarato Galvagno. È una sfida aperta. FdI non accetterà una manovra elettorale o di pura spesa corrente, ma esigerà investimenti strutturali coerenti con la linea del governo nazionale. Una fase di maturità aggressiva per un partito che ricopre le cariche più prestigiose: dalla presidenza dell’Ars ad assessorati chiave. Ma soffre la convivenza con una Forza Italia troppo pragmatica e una Dc in cerca di autore. La sensazione è che Fratelli d’Italia stia preparando il terreno per una leadership ancora più marcata, in vista delle prossime scadenze elettorali. Cercando di ripulire la coalizione dalle influenze centriste più volatili.