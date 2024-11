Francofonte: gestiva mini-market casalingo della droga, arrestato 29enne

Foto di Marta Silvestre

I carabinieri di Francofonte, in provincia di Siracusa, coadiuvati dall’unità cinofila antidroga dei carabinieri di Nicolosi, hanno arrestato un 29enne che avrebbe gestito in casa un mini-market della droga. In particolare l’uomo, già gravato da precedenti, è stato trovato con cocaina e marijuana che ha provato a gettare dalla finestra in un barattolo. Dallo spaccio il 29enne avrebbe guadagnato 8mila euro. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati anche materiali vari per il confezionamento delle dosi.