Francofonte, evade dai domiciliari e prova a fuggire in retromarcia

Agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato trovato in giro in auto per le vie di Francofonte, in provincia di Siracusa. Per questo, un 42enne è stato arrestato dai carabinieri per il reato di evasione.

Durante un controllo da parte dei militari, l’uomo è stato sorpreso a bordo della propria macchina per le vie cittadine. Alla vista della gazzella dei carabinieri, il 42enne avrebbe tentato una rocambolesca fuga in retromarcia. Raggiunto, è stato arrestato.

Oltre alle contestazioni amministrative per le violazioni al codice della strada – per oltre 500 euro – dopo le formalità di rito, il 42enne è stato sottoposto di nuovo ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.