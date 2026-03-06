Ciclone Harry Foto di Davide Vasta

Fondo Sicilia, altri 18 milioni per le imprese danneggiate dal ciclone Harry

06/03/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Il governo Schifani stanzia altri 18 milioni di euro per le imprese danneggiate dal ciclone Harry. Grazie ad economie e rientri del Fondo Sicilia, infatti, è possibile istituire un nuovo plafond per erogare sostegni alle aziende colpite dall’ondata di maltempo dello scorso gennaio. Lo schema di decreto predisposto dall’assessorato dell’Economia, apprezzato oggi dalla giunta regionale, prevede finanziamenti a tasso agevolato, con il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento dell’investimento ammissibile, includendo anche le spese in conto capitale che le imprese realizzeranno per il ripristino della piena funzionalità dell’attività.

Finanziamenti agevolati alle imprese

«Dopo i primi immediati ristori – dice il presidente della Regione Renato Schifani -, stiamo procedendo con la fase due. Per dare risposte concrete agli imprenditori, che hanno bisogno di tornare a produrre, e tutelare l’occupazione, stiamo velocizzando al massimo le procedure. Siamo e saremo al fianco dei territori colpiti, lavorando senza sosta per garantire a tutti una rapida ripartenza e un futuro certo».

Per accedere ai finanziamenti agevolati le imprese che hanno subito danni a causa del ciclone Harry dovranno avere sede nelle aree interessate dagli eventi meteorologici estremi dello scorso gennaio che risultano menzionate dalla relativa ordinanza di Protezione civile. L’Irfis provvederà ad emanare l’avviso e a gestire l’istruttoria delle domande, che saranno presentate con procedura a sportello attraverso la piattaforma dedicata.

Fondo Sicilia per i ristori del ciclone Harry

«Con questo intervento – afferma l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino – rafforziamo la capacità del Fondo Sicilia di sostenere il sistema produttivo regionale. Da una parte, si persegue l’obiettivo di una rapida ripresa delle attività economiche nelle aree colpite, favorendo gli investimenti necessari al pieno ripristino dell’attività delle imprese e al loro rilancio. Parallelamente, continuiamo a mantenere alta l’attenzione verso l’imprenditoria giovanile e femminile, le start-up e le realtà che rappresentano un elemento dinamico e innovativo del nostro tessuto produttivo».

Il Fondo Sicilia potrà, quindi, contare su un totale di 33,2 milioni. Oltre ai 18 milioni destinati alle imprese danneggiate dal maltempo e stanziati oggi, ulteriori 15,2 milioni consentiranno di esitare le richieste già avanzate a Irfis e in attesa di copertura finanziaria e permettere il funzionamento del credito agevolato per le future istanze. In particolare, 3 milioni verranno destinati alle imprese giovanili, 5,4 milioni alle imprese femminili, 5 milioni al plafond per il credito d’esercizio e gli investimenti, 1,3 milioni agli interventi di microcredito, 200 mila euro alle start-up e 200 mila euro alle imprese vittime di usura o estorsione. Prima di entrare in vigore, il decreto sarà inviato alla commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana per l’espressione di un parere.

