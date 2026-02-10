Decisa la sospensione per sei mesi del pagamento delle bollette in Sicilia, Calabria, Sardegna. L’ha approvata l’Arera (l’Autorità di regolazione di energia, reti e ambiente) come misura di sostegno per le zone colpite dal ciclone Harry. Un provvedimento d’urgenza, successivo alla deliberazione dello stato di emergenza nazionale, che riguarda le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti. «Arera intende garantire la continuità dei servizi essenziali e offrire un primo sostegno concreto alle popolazioni colpite», scrivono dall’Autorità. Non escludendo «eventuali ulteriori misure straordinarie».

Quali bollette sono comprese nella sospensione

La sospensione in Sicilia vale per le bollette già emesse o ancora da emettere a partire dal 18 gennaio 2026 e comprende anche i costi di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro. Allo stesso modo, per sei mesi verranno sospese le procedure di distacco per morosità, anche se precedenti al 18 gennaio. La misura è valida sia per le utenze private che per quelle commerciali, nei Comuni indicati dalla protezione civile come i più colpiti dal maltempo (qui l’elenco).

Come accedere alla misura di sostegno

Come già previsto per i mutui – altra misura di sostegno prevista nel documento sull’emergenza -, per accedere all’agevolazione serve un’apposita richiesta al proprio fornitore. A presentarla, entro il 30 aprile 2026, dovranno essere i titolari delle forniture. Utilizzando il modulo che ogni società dovrà rendere disponibile sul proprio sito. Scaduti i sei mesi di sospensione prevista, gli importi da pagare dovranno essere rateizzati su almeno un anno e senza interessi.