Foto Michael Panich

Finanziaria. Quinto giorno d’aula, tra riscritture, mediazioni e manine ribelli. La diretta del voto

20/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Ripartiamo da quel «non c’è sintesi» del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Erano oltre le 3 della notte scorsa quando ha deciso di chiudere i lavori. Una sintesi mancante dopo un’intensa, articolata e belligerante seduta. In realtà dietro a questa affermazione di Galvagno si è celato un problema. E non di piccolo conto.

La manina (di centrodestra) che ha modificato il testo concordato

Il grande contendere della giornata si è rivelato essere l’articolo 11. Quello sugli interventi in favore degli enti locali e sulle riserve ai Comuni. Argomento molto caro a tutti i deputati: sindaci da accontentare e, soprattutto, il proprio bacino elettorale. Quello che, sul territorio, potrebbe permettere di essere rieletti. Dopo il faticoso dibattito in aula era stata concordata una riscrittura. Che è arrivata a notte fonda. Però qualche cosa è andato storto. Perché una manina made in centrodestra – ha inserito qualcosa che non era stato concordato. Qualcosa che ha le sembianze di una corposa mancetta la cui distribuzione avrebbe potuto essere discrezionale: un fondo di circa 22 milioni di euro. Sorpresa dell’opposizione e, soprattutto, del presidente Galvagno. Perché era stato fatto a sua insaputa.

Risultato? Sospesa la seduta e infranto il sogno di Galvagno che anelava chiudere la Finanziaria nella notte scorsa. Riconvocazione per oggi alle 12. Mentre il centrodestra, forse, sta cercando il proprietario della manina e si è reso necessario un ulteriore chiarimento. Dense di difficoltà entrambe le operazioni. E il primo risultato è stato quello di posticipare l’inizio della seduta alle 14.

Galvagno ghost leader

Sembra che FI non stia tollerando le prese di posizione del presidente Galvagno. Pur cercando di svolgere il suo ruolo con la necessaria terzietà, sarebbe proprio Galvagno il ghost leader dell’asse FdI-Mpa con PD-M5S-Controcorrente. Accusato dai forzisti di troppe trattative tra la presidenza e i gruppi di opposizione e innumerevoli concessioni e emendamenti approvati. Mal tollerata anche l’importanza che, in questa occasione, ha ottenuto l’Mpa. Che avrebbe avuto «ben più del dovuto». Come Cateno De Luca che, tra articoli, riserve e tabelle sembra aver saziato (parte) dei suoi appetiti.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze