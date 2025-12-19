Oggi quarto giorno di voto della Finanziaria regionale 2025. La seduta di ieri sembra aver fatto ingranare ai deputati una marcia superiore. Nonostante riscritture e accordi – come sull’articolo 15, con un incremento delle ore dei lavoratori ex Pip -, spesso trasversali. Ma senza interventi dei franchi tiratori. Un rischio imprevedibile, che costringe il governo di Renato Schifani a fare buon viso a cattivo gioco della nuova maggioranza in aula. «Bisogna fare in fretta», diceva ieri il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Per chiudere entro domani e salvare il Natale dei deputati. Dopo lo stop implorato ieri dagli onorevoli, oggi si riparte da 15 articoli approvati su 134. Ma oggi sarà anche la giornata degli stralci: una 60ina di norme che rientreranno dalla finestra a gennaio. Atteso nel pomeriggio il voto sull’articolo 11: sugli interventi per gli Enti locali e le riserve ai Comuni. Che ieri aveva scatenato infinite polemiche.

Seduta aperta e Schifani annuncia il volo per Roma: «Abbandona la nave che affonda»

La seduta di oggi della Finanziaria 2025 si apre alle 11.43, con quasi un’ora di ritardo: primo al voto è l’articolo 22. Presente il governatore Schifani, il quale annuncia che sta per prendere un volo per Roma: mancherà ai lavori d’aula, insomma, ma porterà «gli auguri al presidente della Repubblica», spiega. «La nave affonda e il presidente Schifani se ne va», dichiara il deputato Ismaele La Vardera. Provocando un richiamo del vicepresidente Ars Nuccio di Paola (M5s) – che presiede la seduta – e l’annuncio che non saranno tollerati interventi non pertinenti. Pena la chiusura del microfono.

Passa l’articolo 22, stallo sull’articolo 16 sul servizio idrico

L’articolo 22, sulle piattaforme digitali del dipartimento regionale tecnico, era stato già accantonato ieri. Dopo la richiesta di voto segreto da parte dell’opposizione. E la conseguente richiesta di grazia dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Ora, verificato il numero legale, si vota: l’articolo 22 è approvato. Si passa così all’articolo 16, sul servizio idrico integrato. Che evidenzia «l’incapacità del governo nel gestire l’emergenza idrica nel Trapanese, Agrigentino e Messinese», secondo Cristina Ciminnisi (M5s), che ne chiede la riscrittura. Appoggiata persino Richiesta di accantonamento arrivata anche dal leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. E condivisa anche dal dem Dario Safina e dal 5 stelle Angelo Cambiano. Animato e articolato il dibattito, con critiche continue al governo regionale. Un governo, quello siciliano, che corregge se stesso: con l’emendamento presentato dal presidente della I commissione Affari Istituzionali Ignazio Abbate, che include anche Iblea Acque, oltre ad Aica.

Il governo propone l’ennesima riscrittura e annuncia la riforma del servizio idrico

Non solo. A chiedere la riscrittura è anche il capogruppo della Democrazia cristiana Carmelo Pace, indagato insieme all’ex segretario Dc Totò Cuffaro. «Di questa finanziaria non conosco una parola, non ho partecipato a nessuna discussione – dichiara -. Avrei potuto farlo, ma non volevo creare imbarazzo». Ma di questa riscrittura è il primo firmatario. Il governo accetta, ma le opposizioni anticipano già la richiesta di voto segreto. Ascoltati tutti gli interventi, prende la parola l’assessore all’Energia Francesco Colianni: «Il quadro della Regione è frammentato e ogni parlamentare rivendica per il proprio territorio. A Enna e Caltanissetta, per esempio, paghiamo l’acqua più cara di Sicilia. A gennaio presenterò una riforma del settore idrico». L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino annuncia i contenuti della riscrittura: 10 milioni di euro per la provincia di Agrigento, 4 milioni per quella di Ragusa e 1,5 milioni per quella di Messina. Seduta sospesa. Si riprende alle 15:30.