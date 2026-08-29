Foto di dipartimento Protezione civile Regione Siciliana

Sono fuggiti per scappare dalle villette minacciate dalle fiamme che hanno divorato ettari di vegetazione. È successo ai residenti che vivono stabilmente nelle campagne di Ciminna, nel Palermitano.

Villette minacciate dalle fiamme nel Palermitano

«Abbiamo visto le fiamme partire da lontano e avvicinarsi sempre di più – racconta uno dei residenti – Poche ore e siamo dovuti fuggire dalle nostre abitazioni. Non sappiamo cosa troveremo quando l’incendio sarà spento». Da ore squadre da terra sono impegnate nello spegnimento dell’incendio e i canadair sorvolano la zona. I campi ricoperti di erba secca e il vento hanno alimentato le fiamme. È un ultimo sabato di agosto di duro lavoro per le squadre anticendio siciliane, con punte di oltre 40 gradi nell’entroterra.

Un uomo di Ciminna ha cercato di fermare l’incendio che stava distruggendo la sua campagna e minacciava la sua abitazione, ma è rimasto gravemente ustionato. È stato soccorso dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118 che in ambulanza lo hanno trasportato a Ventimiglia di Sicilia dove c’era in attesa l’elisoccorso che lo hanno trasportato all’ospedale Civico nel reparto di Chirurgia plastica. L’incendio è arrivato a minacciare le abitazioni in paese. «L’aria è irrespirabile – racconta un residente – il paese è avvolto da una nube nera. Abbiamo tanta paura. La situazione è drammatica».

Il rogo a Polizzi Generosa

Molto grave anche la situazione a Polizzi Generosa. Anche qui le fiamme hanno raggiunto il paese. «Sto facendo una ricognizione in paese e i danni sono davvero ingenti», dice il sindaco Gandolfo Librizzi. «Nelle Madonie, nelle zone delle Petralia, ci sono due autobotti della forestale e tutte e due guaste – dicono i soccorritori – Avremmo potuto fronteggiare le fiamme sin da subito. Ma non è stato possibile». «Farò una verifica sui mezzi presenti – dice la dirigente della Forestale Dorotea Di Trapani – Con tutti gli interventi che abbiamo avuto in questi mesi è possibile che i mezzi si possano guastare».

I roghi nell’Agrigentino

Nel pomeriggio sono divampati diversi roghi sparsi dal Trapanese all’Agrigentino, dal Nisseno al Messinese. A coordinare gli interventi la sala operativa del dipartimento della Protezione civile della Regione. Uno dei momenti di maggiore tensione si è verificato nel comune di Menfi, in provincia di Agrigento. Nel primo pomeriggio, un esteso incendio di sterpaglie sviluppatosi in contrada Cipollazzo ha minacciato alcune abitazioni della zona, anche se nelle ore successive il rogo è stato circoscritto. Fiamme anche in località Makauda, a Sciacca (in provincia di Agrigento), dove in via precauzionale i soccorritori e le forze dell’ordine hanno fatto allontanare tutte le persone presenti (circa 500) all’interno di un residence turistico concentrandole in spiaggia. La strada statale 115 è stata chiusa su entrambi i sensi di marcia e non essendoci percorsi alternativi, si sono già formate file chilometriche.

Gli altri incendi nell’isola

Altri comuni colpiti dai roghi, quasi sempre dolosi, sono: Butera nel Nisseno; Paceco, Partanna, Castelvetrano e Calatafimi Segesta nel Trapanese; Polizzi Generosa e Ciminna nel Palermitano; Roccella Valdemone e Santa Domenica di Vittoria nel Messinese. Nel pomeriggio di ieri un vasto incendio ha interessato una ditta di materiale plastico alla zona industriale di Catania.