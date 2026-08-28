Foto di Vigili del fuoco Catania

Catania, vasto incendio alla zona industriale: a fuoco ditta di materiale plastico

28/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un vasto incendio si è sviluppato alla zona industriale di Catania. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme dentro di una ditta di produzione e lavorazione di materiale plastico, alla terza strada della zona a sud del capoluogo etneo. Le cause sono ancora da accertare, ma si sa che il rogo ha avvolto presso l’esterno della struttura, tra rifiuti e materiali di scarto. Con un’alta colonna di fumo visibile in tutta la città. A dare supporto alle squadre del comando etneo, anche gli uomini del distaccamento sud, di Paternò e autobotti. Sul posto anche la polizia, il 118, volontari della protezione civile e personale della Forestale.

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