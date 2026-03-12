Foto Facebook

Femminicidio a Messina: l’ex della vittima è stato interrogato in carcere

12/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ha confermato la confessione resa subito dopo il fermo Santino Bonfiglio, il 67enne accusato di avere ucciso a coltellate l’ex compagna Daniela Zinnanti, 50 anni, nel suo appartamento di Messina. L’uomo è stato interrogato in carcere dalla gip Alessia Smedile e dalla pm Roberta La Speme. La giudice dovrà adesso decidere se convalidare il fermo.

Femminicidio a Messina, l’indagato conferma la versione ai pm

Davanti ai magistrati Bonfiglio ha ribadito la versione già fornita agli investigatori: sarebbe andato a casa della donna, in via Lombardia, con l’intenzione di parlare della denuncia per gravi lesioni che la ex compagna aveva presentato nei suoi confronti e che lui contestava. Quando però Zinnanti avrebbe rifiutato il confronto, l’uomo avrebbe estratto un coltello colpendola più volte.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo l’omicidio Bonfiglio si sarebbe disfatto dell’arma, gettandola in un cassonetto. Sarebbe stato lo stesso indagato a indicare agli investigatori il luogo in cui recuperarla. Al momento del delitto l’uomo si trovava ancora agli arresti domiciliari per precedenti reati contro la persona. La misura cautelare prevedeva anche l’applicazione del braccialetto elettronico, che però non era stato ancora installato. Secondo quanto riferito dai legali dell’indagato, non c’erano dispositivi disponibili.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze