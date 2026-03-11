Femminicidio a Messina: evade dai domiciliari e uccide l’ex compagna a coltellate

11/03/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Le ha inferto diverse coltellate, dopo il rifiuto a un confronto. La vittima del femminicidio che si è consumato ieri a Messina è Daniela Zinnanti, 50 anni, uccisa dall’ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni. L’uomo, che era ancora agli arresti domiciliari (non conclusi, come appreso in un primo momento) per precedenti reati contro la persona, ha confessato. La misura prevedeva anche l’applicazione del braccialetto elettronico – che avrebbe permesso di tracciarlo, evitando anche la tragedia di ieri – ma non ancora installato. In quanto, spiegano i suoi legali, non c’erano apparecchi disponibili. Adesso si trova in carcere. Secondo la prima ricostruzione, Bonfiglio ieri sera ha raggiunto l’abitazione dell’ex compagna, in via Lombardia. Per parlare con lei, ha raccontato agli inquirenti. Davanti al rifiuto della donna, ha estratto un coltello, colpendola più volte. È stato lui stesso a indicare dove ritrovare l’arma: gettata in un cassonetto.

Il timore della figlia e la denuncia ritirata

A ritrovare il corpo della donna è stata la figlia, preoccupata per il silenzio della madre, che non rispondeva alle sue telefonate. Timore giustificato dai precedenti di violenza già consumati: pare, infatti, che un mese fa la vittima avesse denunciato il suo assassino. In quella occasione, Bonfiglio l’avrebbe picchiata, fino a renderle necessario andare in ospedale. Dopo, per, Zinnanti avrebbe ritirato la denuncia.

Un «femminicidio di Stato»

«Un ennesimo femminicidio di Stato», così Elisa Ercoli, presidente dell’associazione Differenza donna, sul caso di Messina. «Cause e le responsabilità sono drammaticamente chiare – continua -. Le forze dell’ordine non sono nelle condizioni di poter attuare un vero monitoraggio, non si investe economicamente per applicare davvero le leggi e non si sta lavorando sulla formazione adeguata della rete antiviolenza nella organizzazione e gestione dei progetti di protezione, dopo la valutazione del rischio. Senza questo, a dispetto dei proclami del governo, la violenza sulle donne non si ferma». Meno parole, è più fatti, è la posizione di Ercoli: «Nessuno può dire di non sapere o non poter fare – conclude -. Ora lo Stato risponda».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze