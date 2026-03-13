Femminicidio a Messina: agli atti video con indagato che esce da casa della vittima

13/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una telecamera, posta al primo piano dello stabile in cui è avvenuto il femminicidio di Daniela Zinnanti, ha ripreso Santino Bonfiglio che esce dall’appartamento della vittima e nella mano destra tiene ancora il coltello sporco con cui ha colpito la 50enne più volte. Il video, in possesso della polizia, indica le 22.25 di lunedì 9 marzo. Le immagini sono citate nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip. L’uomo sarebbe entrato in casa della vittima dalla finestra come ha raccontato lui stesso nell’interrogatorio.

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