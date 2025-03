Femminicidio Amatuzzo, confermato l’ergastolo per Ernesto Favara. Uccise la moglie con 28 coltellate

La seconda sezione della corte d’Assise di appello di Palermo ha confermato l’ergastolo per Ernesto Favara, 65 anni, l’uomo di Castelvetrano che il 24 dicembre 2022 uccise la moglie Maria Amatuzzo nella casa di Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. Il 22 luglio 2024. Amatuzzo fu vittima di ingiurie, vessazioni, minacce e aggressioni fisiche da parte di Favara e poi il pomeriggio del 24 dicembre fu accoltellata per 28 volte dal marito nel garage della loro casa dopo che la donna aveva deciso di trasferirsi a vivere a casa del nuovo compagno Liborio Cammarata. Il legale del 65enne ha annunciato ricorso in Cassazione.