Taormina, auto lanciata sui ragazzi dopo una rissa. De Luca: «Tentato omicidio»

03/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una lite tra ragazzi fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina stava per trasformarsi in tragedia. Dai video registrati dai presenti è possibile vedere tutta la sequenza degli eventi: da una rissa a un presunto tentato omicidio, secondo quanto denuncia il sindaco di Taormina Cateno De Luca. Non è chiaro dal video quante persone siano coinvolte nella lite ma, ad un certo punto, dalle immagini è ben visibile un’auto, lanciata a tutta velocità, che si scaglia sul gruppo.

A darne notizia è lo stesso De Luca che, su Facebook, scrive: «Non posso tollerare questo tentato omicidio nel territorio di Taormina. Mi hanno inviato pochi minuti fa questo video che si riferisce all’uscita della discoteca verso le ore 3:15 di stamattina. Ho già inviato il video al dirigente della polizia di Stato e della polizia municipale di Taormina. Chiederò l’immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video e il nome di quel pazzo che guidava la macchina».

Poi scrive un altro post e aggiunge: «Siamo sulle tracce di questo delinquente che ha tentato di investire dei ragazzini all’uscita della discoteca». Invitando chiunque abbia informazioni utili a fornirle, per identificare le persone coinvolte nella rissa. «Non sono contrario alla movida, ma non posso accettare che tutto si svolga senza rispettare le norme sulla sicurezza. Quello che è successo a Taormina impone una riflessione e un’azione» conclude, infine, il sindaco De Luca.

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